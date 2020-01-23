كارتيرون: الزمالك لا يعاني أزمة هجومية.. ومواجهة مازيمبي مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

اعتبر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أن مواجهة فريقه مع مازيمبي في مصر بالجولة قبل الأخيرة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا تختلف عن مباراة افتتاح المجموعة.

وخسر الزمالك مباراة الجولة الأولى في المجموعة بنتيجة (3-0) على ملعب مازيمبي لكنه نجح بعد ذلك في حصد 7 نقاط من 9 نقاط متاحة ليقترب بشدة من التأهل.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي مساء الجمعة على استاد السلام في لقاء يؤهله رسمياً إذا نجح في حصد نقطة، أو الفوز بأكثر من 3-0 من أجل المنافسة بشدة على الصدارة.

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وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال كارتيرون :"هذه المباراة مختلفة عن لقاء الدور الأول في المجموعة، لقد تسلمت المهمة بعد تلك الهزيمة وكان الفريق في حالة سيئة، لكن الآن نبذل كل جهدنا من أجل الفوز"".

وأضاف باتريس :"مازيمبي فريق كبير لم يخسر على ملعبه منذ سنوات، اللقاء سيكون كبيراً، وما زال الفريق يمتلك لاعبين عملت معهم منذ أن كنت مدرباً للفريق من قبل".

وطالب مدرب الزمالك لاعبيه ببذل كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز في المباراة على مازيمبي وحسم تأهل الفارس الأبيض إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا.

وأنهى المدرب الفرنسي :"لدينا مهاجم واحد في القائمة (مصطفى محمد)، لكن هناك أوراق هجومية عديدة مثل شيكابالا وأشرف بنشرقي، ليست لدينا أزمات هجومية".