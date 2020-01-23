محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريفقه لمواجهة مضيفه وولفرهامبتون بالجولة الـ24 للدوري الإنجليزي. وتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في الخط الهجومي لفريقه رفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو. وجاء التشكيل كالتالي: في حراسة المرمى: أليسون. Advertisements الدفاع: ألكسندر أرلوند، جو جوميز، فان دايك، روبيرتسون. الوسط: هاندرسون، فينالدوم، تشامبرلين. وفي الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو. ويتربع ليفربول على صدارة بريميرليج وفي جعبته 64 نقطة من 22 مباراة، بينما يأتي وولفرهامبتون في المرتبة السابعة برصيد 34 نقطة من 23 لقاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.