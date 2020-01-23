خاص| النجم يراوغ بشأن كوليبالي.. ويصرح: الضغط على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال قيس عاشور، المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي التونسي، إن ليس كل تحضيرات الفريق يتم مناقشتها في الإعلام، مؤكدًا أن الضغط على الأهلي في مباراة الأحد.

ويستعد الأهلي لاستضافة النجم الساحلي يوم الأحد المقبل، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا في موقعة هامة لرفاق وليد سليمان.

وأعلن النجم الساحلي عن قائمة الفريق التي ستغادر صوب القاهرة لخوض المباراة، وعرفت هذه القائمة حارسان فقط وهما أشرف كرير بالإضافة إلى مكرم البديري والذي تم طرده في المباراة الماضية أمام الهلال السوداني.

وقال عاشور من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، إنه سيكون هناك حارس ثالث مع الفريق، فيما سيحضر البديري من أجل دعم زملائه.

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وأعلنت الصفحة الرسمية للنجم الساحلي على فيسبوك أن الإيفواري سليمان كوليبالي لن يحضر إلى القاهرة لخوض المباراة بسبب الإصابة.

وعن هذا قال عاشور: "ليس كل تحضيرات الفريق يتم مناقشتها في وسائل الإعلام."

وأكمل المتحدث الرسمي بأن العلاقة بين الأهلي والنجم الساحلي علاقة جيدة وعلى أحسن ما يكون، مشددًا أنه يأمل تخرج المواجهة في إطار الروح الرياضية وأن تكون لائقة باسم الأهلي والنجم.

واختتم تصريحاته بالقول أن الضغط يقع على الأهلي في مباراة الأحد، مؤكدًا أن النجم لو تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الجولة السادسة والأخيرة فسيحمل بطاقة للتأهل إلى ربه النهائي بغض النظر عن مباراة الأهلي في الجولة الخامسة.

وكان النجم الساحلي – 9 نقاط – قد تمكن من الفوز على الأهلي – 7 نقاط – في الجولة الأولى بهدف دون رد والتي جرت على الملعب الأولمبي برادس.