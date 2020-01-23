الغيابات تحاصر النجم قبل موقعة الأهلي.. ومفاجأة بالقائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنجم الساحلي، قائمة فريقه التي تستعد للسفر إلى مصر قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق النجم الساحلي يوم الأحد المقبل على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة القارية.

وضم جاريدو 19 لاعبا لمواجهة الأهلي، بينهم الحارس الموقوف مكرم البديري الذي تعرض للطرد في مباراة الهلال السوداني الأخيرة، وبالتالي قد يعتمد على حارس وحيد.

ويفقد النجم خدمات كل من سليماني كوليبالي وياسين الشيخاوي وماهر الحناشي بسبب الإصابة.

وضمت قائمة الفريق 19 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: أشرف كرير، مكرم البديري.

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الدفاع: صدام بن عزيزة، وجدي كشريدة، بهاء الدين السلامي، علية البريقي، زياد بوغطاس، عمر كوناطي، عمار الجمل.

الوسط: فراس بالعربي، مرتضى بن وناس، أمين بن عمر، مالك بعيو، محمد المثناني، سليم بوخنشوش، حمزة لحمر، إيهاب المساكني.

وفي الهجوم: حازم حاج حسن، كريم العريبي.

وتُقام المباراة بحضور 10 آلاف متفرج بعد موافقة الجهات الأمنية، وينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بصافرة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

يُذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في مجموعته بسبع نقاط حصدهم من أول أربع جولات، خلف النجم الساحلي المتصدر بتسع نقاط.