صيد تنس الطاولة يهزم أسوان برباعية في الدوري

فاز فريق تنس الطاولة بنادى الصيد على نظيره أسوان 4/صفر فى المباراة التى اقيمت بصيد الدقى ضمن مباريات الدورى العام. ضم فريق تنس الطاولة مصطفى بهاء ، مجدى احمد ، محمود نبيل ، ادهم نبيل ، احمد ثابت ، محمود امجد. ، محمود امجد. ويقود الفريق الجهاز الفنى والادارى المكون من احمد خليفة المدير الفنى ، اسلام المحمدى مدرب الفريق ، ايهاب وحيد ومحمد حسين اداريين.

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