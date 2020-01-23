لاعبة الصيد تشارك مع المنتخب ببطولة الاتحاد الاوربي

تشارك بطلات منتخب مصر للسلاح ونادي الصيد سلمي طارق، ردينة جعفر فى بطوله كأس الاتحاد الاوروبي لمرحلة 17 سنه (فردي و فرق) بمدينة هلسنكي فنلندا خلال الفترة من 24 ـ 25 يناير الجارى. (فردي و فرق) بمدينة هلسنكي فنلندا خلال الفترة من 24 ـ 25 يناير الجارى. وتأتي مشاركة اللاعبة سلمى ضمن منتخب مصر حيث تتألق على المستوى الفردي والجماعي مع الفراعنة وناديها لحصدها بطولات الجمهورية بجانب نتائج اللاعبة المميزة عربيا ودوليا.

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