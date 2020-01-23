بورفؤاد يفوز على غزل السويس بثنائية في القسم الثالث

فاز الفريق الأول للكرة بنادي بورفؤاد بقيادة المدير الفني للفريق طارق الصاوى على نظيره غزل السويس بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب المريخ الرئيسي فى الجولة السادسة عشر فى الدور الثاني من دوري الدرجة الثالثة بالمجموعة السابعة، وأدارها طاقم تحكيم من منطقة القاهرة مكون مصطفى مدحت حكم ساحة ويعاونه محمد عزازى و محمد مصطفى كمساعدين.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد نادى بورفؤاد إلي النقط 35 ليحتل بهم المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر فريق بورتو برصيد 37 ليزيد من الضغط على فريق بورتو ويقترب جدا من المنافسة على الصدارة.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي بورفؤاد بهدف للاشيء من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة مصطفى مدحت فى الدقيقه 16 على مدافع غزل السويس من لمسة يد داخل منطقة الجزاء

لعرضية احمد مجدي الروسي نفذها اللاعب محمود عماد ليحرز الهدف الأول لفريق بورفؤاد بعد سيطرة شبه كاملة لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي بورفؤاد بهدف للاشيء.

ومع مطلع الشوط الثاني تتواصل السيطرة من جانب فريق بورفؤاد الذي امتلك منطقة المناورات بفضل تألق لاعبيه الذين اهدروا الكثير من الفرص الخطيرة،وفى الدقيقة 75 كاد فريق غزل السويس أن يعود إلى المباراة مره أخرى بفرصة خطيرة انقذها الظهير الايسر احمد الروسي من على خط المرمى ببراعة كبيرة لتستمر النتيجة تقدم فريق بورفؤاد بهدف للاشيء ، وفى الدقيقة 89 كان محمد متعب له رأى أخرى بإحراز هدف رائع من مجهود شخصي ومهارة فردية لينفرد تماما بالمرمى ليضعها بباطن القدم

على يسار الحارس لتسكن الشباك معلنا عن الهدف الثاني لينتهى الشوط الثاني والمباراة بفوز نادي بورفؤاد بهدفين للاشيء.

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مثل فريق بورفؤاد في المباراة : احمد فياض. محمد لطفي. أحمد مسعد . أبراهيم ايكا . احمد الروسي . مصطفى أكرم محمود عماد. محمد عبدالله . احمد فرج .محمد متعب .محمد البغدادى.

فيما شارك كبدلاء غريب حشمت. محمد اسماعيل. بلال الجندي.

حضر اللقاء مجلس إدارة نادي بورفؤاد لمؤازرة الفريق برئاسة المهندس أحمد البربري رئيس مجلس الإدارة والمحاسب طارق الرمالى نائب رئيس مجلس الإدارة عماد الألفي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق الأول المهندس أحمد رضوان عضو مجلس الإدارة المحاسب أحمد حمدان أمين الصندوق والمهندس محمد الدالى عضو مجلس الإدارة .

يذكر ان الجهاز الفني والاداري يتكون طارق الصاوي مدير فنيا . ايمن خالد مدربا عام . اسامه خليل مدربا عام . سعد الرفا مدربا للحراس . الكابتن احمد شحاته مدير إداريا . احمد مرسي مدير شئون لاعبين . الكابتن مؤمن غريب علاج طبيعي وتأهيل . احمد الزغبي علاج طبيعي .