مؤمن زكريا ينشر رسالة غامضة عبر تويتر

وجه مؤمن زكريا ، نجم النادي الأهلي ، رسالة غامضة عبر تغريدة نشرها عبر موقعه الرسمي تويتر اليوم الخميس.

وكتب مؤمن زكريا عبر تويتر:.

" دائما نعطى للمكان الذى ننتمى له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون السبب منك لا تملك غير المشاهده . انتو فين . كلام بس فين الافعال". اليوم الخميس.وكتب مؤمن زكريا عبر تويتر:." دائما نعطى للمكان الذى ننتمى له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون السبب منك لا تملك غير المشاهده . انتو فين . كلام بس فين الافعال".

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