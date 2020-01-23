صور .. المقاصة يخوض مرانه الأول بقيادة جمال عمر

خاض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مساء اليوم مرانه الأول تحت قيادة جمال عمر المدير الفني المؤقت للفريق، وذلك على الملعب الفرعي لستاد الدفاع الجوي.

حرص جمال عمر على توجيه كلمة

للاعبين في بداية المران، حثهم خلالها على طي صفحة الفترة الماضية، وبذل أقصى جهد لديهم لاستعادة الانتصارات.عقب انتهاء كلمة المدير الفني للاعبين انطلق المران بمجموعة من التدريبات البدنية، تلاها تدريبات فنية متنوعة بالكرة شهدت حماسًا وروحًا عالية من كافة اللاعبين.يذكر أن فريق المقاصة يستعد لمواجهة طلائع الجيش في تمام الخامسة مساء الإثنين المقبل بستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري.









