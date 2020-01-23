رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يضم شريف دابو من بيراميدز

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، تعاقده مع شريف دابو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ليكون ثاني صفقات الفريق الشتوية، بعد ضم النيجيري كاظيم ماليبو.

وأكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا،

أن دابو وقع بشكل رسمي على عقود الانتقال إلى صفوف ناديه، لمدة ثلاث مواسم ونص الموسم، تبدأ من يناير الجاري وتنتهي في صيف عام ٢٠٢٣.وأشاد البطاوي بالصفقة والتي وصفها بالقوية لدعم الخط الأمامي للفريق، بعد طلب هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول بنادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع دابو في يناير الجاري.وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، ليبدأ مرحلة جديدة مع نادي سيراميكا كليوباترا، يستهدف خلالها الصعود إلى الدوري الممتاز.