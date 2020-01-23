شاهد .. أهلي جدة يحقق فوزًا دراميًا على الرائد بالدوري السعودي

حقق فريق أهلي جدة فوزًا مهمًا على نظيره الرائد بنتيجة ٢_١ فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس

افتتح أهداف اللقاء لاعب الرائد محمد فوازير في الدقيقة ٦٦ من الشوط الثاني.

ليتعادل أهلى جدة عن طريق عمر السومة فى الدقيقة ٨٤ من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة ٨٥ وقع عمر السومة على الهدف الثاني لأهلى جدة.

بهذه النتيجة يحتل أهلى جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد ٢٩ نقطة، في حين يأتي الرائد فى المركز الرابع برصيد ٢٤ نقطة. بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدورى السعودى".افتتح أهداف اللقاء لاعب الرائد محمد فوازير في الدقيقة ٦٦ من الشوط الثاني.ليتعادل أهلى جدة عن طريق عمر السومة فى الدقيقة ٨٤ من الشوط الثاني.وفي الدقيقة ٨٥ وقع عمر السومة على الهدف الثاني لأهلى جدة.بهذه النتيجة يحتل أهلى جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد ٢٩ نقطة، في حين يأتي الرائد فى المركز الرابع برصيد ٢٤ نقطة.

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