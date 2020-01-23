بث مباشر مباراة أتليتكو مدريد و كولتورال ليونيسا اليوم 23 - 1 - 2020 بكأس الملك .. رابط المشاهدة

تقدم لكم بوابة الوفد مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وكولتورال ليونيسا بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الخميس الموافق 23-1-2020 على ملعب ستاد رينو دي ليون في لقاء الجولة 32 من منافسات كأس ملك إسبانيا. لقاء الجولة 32 من منافسات كأس ملك إسبانيا. كأس ملك إسبانيا لكرة القدم .. موعد مباراة أتيلتكو مدريد والقناة الناقلة .. Advertisements ستنطق مباراة أتيلتكو مدريد ضد كولتورال ليونيسا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ويذيع اللقاء بلال علام على KSA Sports 3 HD مشاهدة مباراة أتيلتكو مدريد و كولتورال ليونيسا بث مباشر اليوم ..



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