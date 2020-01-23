مدرب مازيمبي عن مواجهة الزمالك: اعرف كارتيرون جيدًا .. وهدفي الثلاث نقاط

علق "بامفيل ميهايو كازيمبي"المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، على مباراة ناديه غدًا أمام الزمالك، والتي ستقام على ملعب السلام، في إطار مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

قال المدير الفني خلال فاعليات المؤتمر اليوم الخميس«شكرًا على هذه الفرصة ومستعدين بشكل جيد، لاعبنا فرق كتيرة من شمال أفريقيا، والفريق سيكون جاهز بشكل قوي على أرضية الميدان غدًا، فرق اللعب داخل وخارج الميدان حيث يقال إن مازيمبي

يكسب على أرضه فقط ويخسر خارجيًا ... لا اعرف من أين تأتي هذة الحسابات، مازيمبي داخل وخارج أرضه واحدًا، سنخوض لقاء صعب غدًا سنحاول بقدر الإمكان حصد النقاط الثلاثة نقاط».واصل«الوضع ليس جديد بالنسبة لي الآن فكنت مساعدًا قبل ذلك مع عدة مدربين بما فيهم مع كارتيرون، والضغوط متعود عليه دائمًا ودائمًا أبحث عن التطور ، تعودت على ذلك منذ أن كنت لاعب بمازيمبي»عند سؤاله بشأن لقاء الغد واعتبار البعض أنها مواجهة بين الأستاذ والتلميذ قال « تعاملت مع كارتيرون وفوزت معه ببطولة، كل منا يحفظ فلسفة الأخر ، ولكن لقاء الغد كل منا يحتاج النقاط».فيما قال كالابا لاعب مازيمبي«اعتقد أن المباراة الأولى لم تكن سهلة على الرغم من الفوز ، ولكن ضغطنا واستثمرنا الفرص وإحرزنا، استطعنا السيطرة على الزمالك، اعتقد لدينا لقاء كبير، الزمالك لديه مجموعة لاعبين جيدين، والأهم أن نحسن استغلال الفرص».