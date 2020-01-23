أهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

تمكن ليفربول من التقدم في النتيجة بهدف دون رد خلال الدقائق السبع الأولى من مباراته أمام ولفرهامبتون ضمن الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي، مساء يوم الخميس 23-1-2020 على ملعب المولينو.

سجل الهدف لاعب الوسط الدولي الإنجليزي “جوردان هندرسون” برأسية نموذجية بعد تلقيه تمريرة عرضية إثر ركلة ركنية نفذها مواطنه “ألكسندر آرنولد” من الجهة اليسرى لحارس مرمى وولفز.

وكان ولفرهامبتون خسر على ملعب آنفيلد روود في مباراة الدور الأول أمام ليفربول، بهدف سجله ساديو ماني بصناعة من آدم لالانا.

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وشهدت مباراة ليفربول وولفرهامبتون مساء اليوم، مشاركة النجم المصري “محمد صلاح” منذ البداية بعدما أكمل 90 دقيقة أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية من البريميرليج مطلع هذا الأسبوع.

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شاهد هدف ليفربول الأول “هندرسون”