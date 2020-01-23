ملخص مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي

انتصر الأهلي على مضيفه الرائد في إطار مباريات الجولة ال15 من الدوري السعودي للمحترفين، بهدفين سجلهما النجم الدولي السوري “عمر السومة” في دقيقة واحدة خلال الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة، التي أقيمت مساء اليوم الخميس 23-1-2020 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ليصعد فريق المدرب كريستيان جروس إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

وسجل هدف الرائد لاعب الوسط الدولي المغربي السابق “محمد فوزير” من تصويبة خدعت حارس مرمى الأهلي “المسيليم” في الدقيقة 67، بعد وابل من الفرص السهلة التي ضاعت من الفريق المحلي.

والتالي ملخص مباراة الأهلي والرائد