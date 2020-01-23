أحرز النجم السوري عمر السومه هدفين في الوقت القاتل، قاد بهما فريقه أهلي جدة لقلب تأخره صفر / 1 أمام مضيفه الرائد إلى فوز ثمين 2 / 1، مساء اليوم الخميس 23-1-2020 في المرحلة الخامسة عشر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم الأهلي خطوة هامة للمنافسة بقوة على صدارة البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، متأخراً بفارق نقطتين عن الهلال (المتصدر)، ونقطة عن النصر، صاحب المركز الثاني، اللذين يستعدان لملاقاة الشباب والاتفاق على الترتيب في المرحلة ذاتها.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، وشهدت الدقيقة 10 فرصة محققه للأهلي للاعب رائد الغامدي بعد تلقيه تمريرة عرضية من الجهة اليمنى إثر هجمة مرتدة والتي اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى الرائد لينقذ هدفًا مؤكدًا.

وفي الشوط الثاني، بادر النجم المغربي محمد فوزير بالتسجيل للرائد في الدقيقة 66، غير أن السومه انتفض في الوقت القاتل وأحرز هدفي الأهلي في الدقيقتين 84 و85، قبل أن يخرج من ملعب المباراة مصاباً.

ويعد هذا هو الانتصار الأول للأهلي خارج ملعبه في البطولة تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، الذي عاد لتدريب الأهلي أكتوبر الماضي،وبتلك النتيجة أنهى الأهلي سلسلة انتصارات الرائد في المسابقة التي استمرت في مبارياته الخمس الأخيرة، ووجه ضربة موجعة لآماله في التواجد ضمن سباق المنافسة على صدارة البطولة.

Advertisements

إليكم أهداف مباراة الأهلي والرائد فى الدوري السعودي (اضغط هنا)

هدف الرائد الاول

هدف التعادل للأهلي 1-1

هدف الأهلي الثاني 2-1