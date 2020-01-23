أهداف مباراة الغرافة والريان فى الدوري القطري

استطاع الغرافة ان يحقق فوز مثير على الريان بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم الخميس 23-1-2020، بواحدة من أفضل المباريات هذا الموسم ضمن مواجهات الأسبوع الثالث عشر من دوري نجوم قطر، والتي استضافها ملعب ثاني بن جاسم في الغرافة.

ورفع الغرافة رصيده إلى 23 نقطة وثبت أقدامه في المربع الذهبي بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الريان عند 28 نقطة في المركز الثاني وينال أول خسارة له هذا الموسم في بطولة الدوري.

اللقاء كان متكافئاً وممتعاً من الطرفين وتغيرت فيه النتيجة أكثر من مرة، ففي المرة الأولى تقدم الغرافة في الدقيقة 24 من ضربة جزاء إثر عرقلة فهد يونس حارس الريان لمؤيد حسن لاعب الغرافة وتصدى سفيان هني لها وأحرز الهدف الأول للغرافة.

ولكن لم يستمر تقدم الغرافة أكثر من ثلاث دقائق فقط، حيث تمكن الإيفواري يوهان بولي الوافد الجديد للريان من إدراك التعادل وتحديداً في الدقيقة 27 من تمريرة عرضية لموفق عوض لم يجد بولي صعوبة في إيداعها الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

استمرت الإثارة والندية في الشوط الثاني، ولعب سيبستيان سوريا بدلاً من تباتا في الريان، ومع أول لمسه لسيبستيان تمكن من إضافة الهدف الثاني للريان بعد أن قام ياسين براهيمي بلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها سيبستيان براسه في الشباك معلناً عن تقدم الريان في الدقيقة 62.

ولم يستمر تقدم الريان طويلاً، فقد ارتكب جاك لي المدافع الكوري خطأ بإعاقته لأحمد علاء داخل منطقة الجزاء واحتسبها “حمد السبيعي” حكم اللقاء ركلة جزاء أحرز منها الإيفواري الجديد “جوناثان كودجيا” هدف التعادل للغرافة في الدقيقة 65.

وبعد هذا الهدف بدقيقة واحدة خطف كودجيا الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد أن استلم كرة بينية وهو مندفع بين قلبي دفاع الريان وانفرد بفهد يونس ووضعها في الشباك لحظة خروجه من المرمى في الدقيقة 66 ليتقدم الغرافة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واستمرت الإثارة حيث زاد الريان من ضغطه لإدراك التعادل وفي المقابل حرص الغرافة على غلق المساحات في منتصف ملعبه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي شكلت خطورة على مرمى الريان، ومن إحداها أحرز كودجيا الهدف الثالث له والرابع للغرافة في الدقيقة 86، ليسجل أول هاتريك له في الدوري خلال أول مشاركة له مع فريقه الجديد الغرافة.

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إليكم أهداف مباراة الريان والغرافة فى الدوري القطري اليوم

هدف الغرافة الاول 1-0

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هدف التعادل للريان 1-1

هدف الريان الثاني 2-1

هدف الغرافة الثاني 2-2

هدف الغرافة الثالث 3-2

هدف الغرافة الرابع 4-2