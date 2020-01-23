- 1/2
- 2/2
توصل المهاجم الدولي الألماني السابق لوكاس بودولسكي لأتفاق على الإنضمام لفريق أنطاليا سبور التركي اليوم الخميس.
وكتب أنطاليا على حسابه الألكتروني الرسمي “مرحبًا” باللغات الألمانية والإنجليزية والتركية اليوم للترحب بإنضمام بودولسكي.
ووقع اللاعب الألماني على عقداً مع الفريق التركي حتى نهاية الموسم القادم، حسبما أفادت وكالة أنباء (الأناضول) التركية اليوم.
وبذلك، عاد بودولسكي 34/ عامًا/ للملاعب التركية من جديد، بعدما سبق اللعب في صفوف جالطة سراي بين عامي 2015 و2017، قبل انتقاله لصفوف فيسيل كوبي الياباني.
وكان النادي الياباني قد أعلن يوم السبت الماضي عدم تمديده التعاقد مع بودولسكي بعد انتهاء عقده في الشهر الحالي.
ويعد بودولسكي أحد اللاعبين الألمان المخضرمين، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع المنتخب الألماني( الماكينات) برصيد 130 لقاء دولي، حيث يأتي خلف النجمين المعتزلين لوثر ماتيوس (150 مباراة) وميروسلاف كلوزه (137 مباراة).
وبدأ بودولسكي مسيرته الكروية مع فريق كولون الألماني، كما لعب في صفوف بايرن ميونخ الألماني آرسنال الإنجليزي، وقضى فترة إعارة قصيرة مع فريق إنتر الإيطالي.
موستافي يستسلم ويرحب بالرحيل عن آرسنال هذا الشهر
بودولسكي في طريقه إلى الدوري البولندي
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب آرسنال السابق “بودولسكي” يعود إلى الدوري التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.