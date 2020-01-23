بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والرائد فى الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة فريق أهلي جدة ضد الرائد فى إطار منافسات قمة الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الخميس 23-1-2020، على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية”. أهلي جدة 2-1 الرائد ???? ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية” ???? الدوري السعودي – الجولة الـ15 انتهت ♻️ لمتابعة تفاصيل وجميع أحداث المباراة أول بأول، كل ما عليك فعله هو تحديث الصفحة كل 30 ثانية “ريفريش”.

⌚️ تنطلق المباراة بعد عصر اليوم فى تمام الساعة 19:10 بتوقيت مصر، 20:10 بتوقيت مكة، 17:10 بتوقيت جرينتش، وستنقل المباراة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية الأولي.

???? يحتل أهلي جدة المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، متساويًا مع الرائد صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف فقط، ليأتى الفريقان خلف الهلال صاحب الصدارة برصيد 31 نقطة والنصر الوصيف برصيد 30 نقطة.

✋ يسعى الأهلى لتحقيق فوزه الثانى على التوالى فى الدوري السعودي أمام الرائد، بعدما تفوق على أبها فى الجولة الماضية بثلاثة اهداف مقابل هدف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، كما حجز “الراقى” مقعده فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الوحدة ليضرب موعدًا ناريًا مع النصر.

???? يعود آخر لقاء جمع بين الفريقين الموسم الماضي فى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالجولة 25، والذي شهد فوز الرائد بنتيجة 5-4 فى مباراة مثيرة كان نجمها الأول” صالح الشهري” بتسجيله سوبر هاتريك.

تشكيلة الرائد اليوم: عز الدين دوخة – محمد العمري – أزيكيل بالوميكي – عبد الله الفهد – محمد الشريمي – محمد فوزير – أرنود جوم – جلال الداودي – أحمد الزين – رائد الغامدي – سلطان الفرحان.

تشكيلة الأهلي اليوم: ياسر المسيليم – سعيد المولد – محمد خبراني – محمد آل فتيل – لوكاس ليما – الفيس ساريتش – جوزيف دي سوزا – سلمان المؤشر – ماركو مارين – دجانيني – عمر السومة .

ياسر المسيليم سعيد المولد محمد خبراني محمد آل فتيل لوكاس ليما الفيس ساريتش جوزيف دي سوزا سلمان المؤشر ماركو مارين دجانيني عمر السومة 1″ صافرة بداية المباراة..

3″ ???? أووووووو…أخطر فرصة في المباراة لعمر السومة، هفوة دفاعية من قلب دفاع الرائد، لم يستفد منها السومة كما ينبغي.

4″ بداية نارية للمباراة المقامة على ملعب الرائد الذي يرتدي الزي التقليدي له “الأحمر والأسود”. بينما يرتدي الأهلي الأخضر ويبدأ اللقاء على الجهة اليسرى.

7″ ???? اصابة مُبكرة للاعب الوسط المغربي “جلال الداودي” ليترك مكانه لجهاد الحسين في تشكيلة الرائد.

10″ ???????? القااااااااااااائم الأيمن لمرمى الأهلي ينقذ هدفًا مؤكدًا للاعب رائد الغامدي بعد تلقيه تمريرة عرضية من الجهة اليمنى إثر هجمة مرتدة.

15″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب أهلي جدة “محمد الخبراني”

11″ الاستحواذ لصالح الرائد في الدقائق الأولى من اللقاء..لكن الخطورة موزعة على كلا الفريقين.

25″ تحسن كبير في مردود الأهلي خلال الدقائق الماضية بقيادة الوافد الجديد ماركو مارين الذي يقدم تمريرات جيدة نوعًا ما على طرفي الملعب وفي العمق.

28″ الرائد مركز تمامًا على الجهة اليمنى، يشن كل محاولاته من هناك بسبب كثرة تقدم ظهير الأهلي الايسر.

31″ ⚽️❌ اوووووووووووووووووو….هدف ملغي للرائد بسبب لمس جهاد الحسين للكرة باليد داخل منطقة الاهلي قبل التسديد في المرمى.

38″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب الرائد “محمد العمري”.

40″ ???? بوووووووووم….حارس الرائد عز الدين دوخة يتصدى لتصويبة خطيرة من البرازيلي دجانيني إثر ركلة حرة مباشرة من حوالي 24 ياردة.

45″ نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0.

الآن الى الاستراحة ونعود إليكم في الشوط الثاني.

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

48″ بوووووووووم…رائد الغامدي يراوغ ويخدع الدفاع ويصوب كرة قوية للغاية من داخل المنطقة يتصدى لها المسيليم بصعوبة من الزاوية اليسرى.

50″ اللاعب المغربي محمد فوزير يتعرض لإصابة بعد إلتحام مع السومة.

51″ هل يضطر الرائد لإجراء تغيير اضطراري جديد؟

52″ لا فوزير سيكمل اللقاء دون مشاكل

52″ انتشار الرائد أفضل في بداية الشوط الثاني.

54″ جهاد العامري يهدر فرصة مؤكدة لتسجيل هدف التقدم بتمرير كرة غريبة داخل منطقة الأهلي، كان عليه التصويب.

58″ ???? تغيير مزدوج لمدرب الأهلي كريستيان جروس بنزول الثنائي “حسين المقهوي وعبد الفتاح عسيري” بدلاً من إلفيس ساريتش وماركو مارين.

59″ ⚠️ بطاقة صفراء ثانية للأهلي من نصيب دجانيني

67″ ⚽️ جووووووووووووووول….هدف أول للرائد…مستحق بنسبة 100٪.. سيطرة ميدانية وبدنية وفنية شاملة على الشوط الثاني.

67″ محمد فوزير يمر من الجهة اليمنى داخل منطقة جزاء الأهلي ويسدد كرة في الزاوية الضيقة للمرمى لحظة استعداد الحارس المسيليم للخروج حيث كان يعتقد أن فوزير سيمرر عرضية، لكنه فاجئه بوضعها في المرمى.

82″ ???? بووووووووووم…أول فرصة حقيقية للأهلي من بعد تلقيه للهدف…البرازيلي “ليما” يطلق تصويبة قوية من مسافة 20 ياردة إثر ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس المتألق “دوخة”.

84″ ⚽️جوووووووووووووول….يا ربااااااااااااااه هدف على عكس سير اللعب تمامًا..هدف قاتل للأهلي بواسطة عمر السومة.

84″ عمر السومة استخدم رأسه في ترويض الكرة من أمام مدافع الرائد قبل خط ال18، ليقتحم المنطقة بالكرة ويسدد بباطن القدم في الشباك..هدف ممتاز ينم عن هداف قدير فعلاً.

85″ ????⚽️ جوووووووووووووول…..لالاالالالالالالالالالالالا…عمر السومة ..مستحييييييييل!! سموها دقيقة عمر…

85″ الأهلي يتقدم بالهدف الثاني من عمر السومة…كرة عرضية من الجهة اليسرى بالقدم اليمنى للاعب “سلمان المؤشر” اصطادها عمر السومة برأسية نموذجية في المرمى.

86″ درررررراما في ملعب المباراة!!! انقلاب من أهلي جدة.

90″ الحكم يضيف 5 دقائق كوقت بدل من ضائع..

94″ فوزير يسدد كرة بعيدة جدا

95″ صافرة نهاية المباراة.

فوز سرق من الرائد في غفلة مدتها دقيقة استغلها عمر السومة ليسجل ثنائية مذهلة.

الرائد لعب 84 دقيقة مرعبة لكن هدف واحد لم يكف الفريق للفوز على عمر السومة.

هذا الفوز هو الأول بالنسبة لأهلي جدة خارج ملعبه تحت قيادة كريستيان جروس هذا الموسم.

إلى اللقاء في مباريات أخرى.

انتهاء البث.

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