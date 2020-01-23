ريال مدريد يخسر "بيل" ونبأ سار عن عودة "هازارد"

عاد ريال مدريد لمواصلة تدريباته، اليوم الخميس، بعد أقل من 24 ساعة فقط، على مواجهة سالامنكا في كأس إسبانيا.



وتغلب ريال مدريد على مضيفه سالامنكا بنتيجة 3-1، خارج ملعبه، ليتأهل لدور الـ16، في البطولة التي غاب عن التتويج بها منذ 2014.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد بدأ الريال استعدادته لمواجهة بلد الوليد في الليجا، يوم الأحد المقبل.



وشهد المران خبرًا سارًا لجماهير ريال مدريد بعودة البلجيكي إيدين هازارد للتدريب بالكرة، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، وتحديدا منذ مباراة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



كما شهد المران مشاركة قائد الفريق سيرجيو راموس، حيث تدرب بالكرة ودونها، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في كأس السوبر أمام أتلتيكو مدريد.



أما ماركو أسينسيو، فقد أدى بالفعل بعض التدريبات البدنية، في إطار طريقه للعودة من جديد، لكنه لم يقم بأي تدريبات بالكرة.



كشف تقرير صحفي إسباني، عن غياب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد.



وكان بيل قد شارك في الانتصار على أونيوستاس سالامنكا في كأس ملك إسبانيا بنتيجة (3-1)، لكنه تعرض لإصابة في الكاحل، وخرج في الدقيقة 53 وشارك بدلا منه إبراهيم دياز الذي سجل هدفين.



وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن كل المؤشرات تفيد بأن جاريث بيل لن يلحق بالمباراة، رغم أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، أكد أن الإصابة ليست خطيرة.



ولن يكون غياب بيل بمثابة ضربة موجعة لريال مدريد، خاصة وأنه غائب عن المشاركة منذ فترة، ونجح زيدان في إيجاد الحلول الهجومية لتعويضه، كما فعل في بطولة كأس السوبر الإسباني، وفي الليجا ضد إشبيلية.