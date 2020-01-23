رونالدو يزيح "مولر" من قائمة أفضل 5 هدافين بالتاريخ

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس تحطيم الأرقام القياسية، بعدما تخطى الألماني جيرد مولر، وأصبح خامس هداف في تاريخ كرة القدم.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأهداف الثلاثة الأخيرة لرونالدو في شباك روما ومن قبله بارما، ساهموا في تجاوز رونالدو (737 هدفا) لجيرد مولر (735 هدفا)، ليصبح خامس أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.



وأوضحت الصحيفة أن أهداف رونالدو الـ737 سجلها في 1029 مباراة خاضها بأعلى المستويات، ويتطلع الآن للحاق بالمجري بوشكاش صاحب الـ746 هدفًا والبرازيلي بيليه الذي يمتلك 767 هدفًا ومواطنه روماريو الذي يأتي ثانيًا برصيد 772 هدفًا، قبيل أسطورة النمسا وتشيكوسلوفاكيا، جوزيف بيكان، الذي يملك الرقم القياسي بـ805 أهداف.



واستعرضت الصحيفة باقي الأسماء الأربعة ضمن قائمة أفضل 10 هدافين بالتاريخ، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي (717 هدفًا)، والمجري فرينيك دينيك (576 هدفًا)، والألماني أوي سيلر (575 هدفًا)، والذي يتساوى معه البرازيل توليو مارافيلا بنفس الرصيد.

المصدر: موقع كورة

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