شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا فى رسالة غامضة: كلام بس فين الأفعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مؤمن زكريا صانع ألعاب فريق الأهلى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" رسالة غامضة خلال فترة علاجه الحالية، حيث علق مؤمن زكريا قائلاً: "دائمًا نعطى للمكان الذى ننتمى له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون السبب منك لا تملك غير المشاهدة..إنتو فين.. كلام بس فين الأفعال ".

وكشف الإعلامى أحمد شوبير عن موقف مؤمن زكريا من السفر إلى الولايات المتحدة، لتلقى العلاج اللازم من أجل العودة مجددا للملاعب، مؤكدًا أن اللاعب تحسنت حالته بشكل كبير، وقال شوبير إنه تواصل مع مؤمن زكريا للاطمئنان على حالته، وأوضح شوبير أنه استفسر من مؤمن زكريا عن تأخر سفره إلى أمريكا لتلقى العلاج، رغم استخراج تأشيرة السفر إلى هناك منذ فترة، حيث أكد له اللاعب أنه سيسافر في غضون الفترة المقبلة، وأن سبب تأخر السفر هو أعياد الكريسماس.

وأضاف أن صوت مؤمن زكريا كان أفضل في آخر مكالمة جمعتهما معا عما كان الحال عليه فى المكالمات السابقة، ويبدو أن هناك تقدم ملحوظ في علاج اللاعب من الحالة التي وصل إليها

لعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.

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وأكد خالد محمود طبيب النادى الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو ملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.

إدارة النادى الأهلى كانت قد أعلنت عن تحملها تكاليف علاج زكريا فى ألمانيا، بجانب سداد كل مستحقاته المالية عن الفترة التى يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادى المخلصين.

حقق مؤمن زكريا مع نادى الزمالك 3 بطولات، حيث توج بلقب الدوري الممتاز موسم 2014 - 2015، وكأس مصر موسم 2013، و2014.

وحصل مع النادي الأهلي على 8 بطولات خلال مشواره مع القلعة الحمراء، حيث توج بلقب الدوري المصري الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة وحيدة، كما حصد مع المارد الأحمر لقب السوبر المحلي "مرتين"، كما توج مع الفريق الأحمر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014.