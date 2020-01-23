شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباراة الزمالك ومازيمبي يتدربون في استاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدي طاقم التحكيم المكلف بإدارة لقاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا، تدريباتهم على ملعب السلام بالقاهرة، ويدير المباراة غدًا الحكم السنغالي ماجيتى نداي، ويعاونه كلًا من الحاج ماليك سامبا ونوح بانجورا وادفيرت ضيوف.

ويلتقي في التاسعة من مساء غدٍ فريقا الزمالك ومازيمبي الكونغولي في استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي يحتاج فيها الزمالك للفوز لضمان التأهل رسميا لدور الـ 8 بالبطولة، حيث يحتل مازيمبي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق أول أغسطس الانجولي في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرا زيسكو الزامبي في المركز الأخير برصيد نقطتين أيضًا.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، استقر علي الدفع بتشكيل فريقه الذي خاض به مباراة الجونة في الجولة الـ 13 للدوري، حيث سيدفع بالحارس محمد أبو جبل في مركز حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش، ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بدلا من عبد الله جمعة الذي يعاني من إصابة شد في العضلة الخلفية، اما خط الوسط المدافع فسيكون متمثلا في الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد، وامامهما الثلاثي محمود شيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وفي الهجوم مصطفي محمد، علي ان يحتفظ كارتيرون علي دكة البدلاء بعدة أوراق رابحة في مقدمتها كاسونجو الكونغولي العائد من رحلة احتراف في الوداد المغربي علي سبيل الإعارة، ويوسف أوباما.

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وشدد كارتيرون خلال الساعات الأخيرة قبل المباراة علي شحن لاعبيه معنويا لتعويض خسارة مباراة الجولة الاولي التي انتهت بفوز مازيمبي بثلاثية نظيفة، وكذلك رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبي الزمالك ومنحهم العديد من التعليمات الفنية لضمان تحقيق الفوز، في مقدمتها التسديد من مسافات بعيدة واستغلال الكرات العرضية لخلق فرص خطيرة أمام مرمى الفريق الضيف.