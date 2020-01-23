شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الرئيس السيسي أول من ناصر قضايا ذوي الإعاقة الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه على يقين بقدرة مصر على إبهار العالم خلال تنظيم أول دورة ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري.

وأضاف "صبحي" أنه دائمًا ما يشعر بالسعادة خلال وجوده برفقة أبطال الأولمبياد الخاص المصري لما يمتلكونه من عزيمة وإرادة حديدية وروح جبارة قادرة على صنع المستحيل.

وعبر وزير الرياضة عن سعادته بوضع البطولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي كان أول من ناصر قضايا ذوي الإعاقة الفكرية من خلال حضوره لافتتاح الألعاب الإقليمية الثامنة مصر 2018، كما أصدر قانون الإعاقة عام 2018.

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وجاءت تصريحات وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بكشف آخر التفاصيل والمستجدات الخاصة بالألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تقام لأولى مرة خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية.

ويشارك في الدورة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 42 دولة يتنافسون على 4 رياضات هي "كرة القدم - ألعاب القوى - كرة السلة - البوتشي".

حضر المؤتمر كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشارلز نيامبى الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص لمنطقة أفريقيا وماري ديفيز الرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولى، وعدد كبير من مسئولى الرياضة.