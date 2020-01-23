شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: قرار "كاف" بفتح الاستبدال مخالف للوائح ووضع لصالح أندية معينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالموافقة على الاستبدال في قوائم الأندية التي تشارك في البطولات الأفريقية بحد أقصى ٤ لاعبين.

قال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية: "هذا القرار مخالف للوائح التي بدأت عليها النسخة الحالية من البطولة، فكان من الأولى أن يتم الإعلان عنها أو وضعها في اللائحة قبل انطلاق المباريات".

وأضاف: "القرار ليس منصفًا على الإطلاق، ووضع لكي يساعد فرق بعينها في البطولة الأفريقية".

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء الأحد المقبل على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط.

يلتقى الأهلى المصرى مع فريق النجم الساحلى التونسى يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على ملعب "السلام".

Advertisements

أعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى سوف تواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن إدارة النادي الأهلي قد أعلنت انتهاء أزمة الإيفوارى سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق والنجم الساحلي التونسي الحالى.

قالت الصفحة الرسمية لنادى النجم الساحلى على "فيس بوك" إن اللاعب الإيفوارى خرج من حضور المران الرئيسي بعد شعوره بإرهاق شديد فى العضلات ورأى الجهاز الفنى استبعاده من المباراة حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة.

وكان كوليبالي قد هرب دون علم النادي الأهلي فى يناير 2017 دون أسباب، فقررت القلعة الحمراء تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادى.