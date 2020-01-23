شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقود مران مستبعدي الزمالك أمام مازيمبي غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، المستبعدون من قائمة لقاء مازيمبي الكونغولي، مرانًا في العاشرة والنصف من صباح غدٍ الجمعة على ملعب النادي، ومن المقرر أن يقود المران الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، حيث سيحضر من معسكر الفريق للإشراف على المران.

ويواجه الزمالك نظيره فريق مازيمبي مساء غدٍ الجمعة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساءً.

من ناحية أخرى كان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، قد كشف عن أن اللاعبين المقرر قيدهم فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بفتح الاستبدال للأندية، سيتم تحديد هويتهم عقب لقاء مازيمبى الكونغولى، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بناءً على رؤية الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

وتابع أمير مرتضى لـ"الخليج 365"، أن كل التركيز فى الوقت الحالى حول مواجهة مازيمبى وحصد بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا ثم حسم هوية اللاعبين المقرر ضمهم إلى القائمة الأفريقية بعد فتح الباب نحو الاستبدال من قبل الاتحاد الأفريقى.

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ويلتقي في التاسعة من مساء غدٍ فريقا الزمالك ومازيمبي الكونغولي في استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي يحتاج فيها الزمالك للفوز لضمان التأهل رسميا لدور الـ 8 بالبطولة، حيث يحتل مازيمبي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق اول أغسطس الانجولي في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرًا زيسكو الزامبي في المركز الأخير برصيد نقطتين أيضا.

وشدد كارتيرون خلال الساعات الأخيرة قبل المباراة علي شحن لاعبيه معنويا لتعويض خسارة مباراة الجولة الأولى التي انتهت بفوز مازيمبي بثلاثية نظيفة، وكذلك رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبي الزمالك ومنحهم العديد من التعليمات الفنية لضمان تحقيق الفوز ، في مقدمتها التسديد من مسافات بعيدة واستغلال الكرات العرضية لخلق فرص خطيرة أمام مرمي الفريق الضيف.