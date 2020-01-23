شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: الدوري زملكاوي.. ولم أكن أستوعب التدريب بجوار شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إمام عاشور لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، عن أن الدوري سيكون زملكاويًا وسنفوز باللقب، مضيفًا أننا قادرين على ذلك والقادم سيكون أفضل، ولا يوجد شيء صعب.

تابع إمام في تصريحات لقناة الزمالك: "أبذل قصارى جهدي للتواجد في التشكيل الأساسي للمباريات والبداية كانت مع الفريق جيدة وكنت ألعب بصفة مستمرة، وهذا أمر وارد في كرة القدم وأعد الجميع بالتألق فى التدريبات الفترة المقبلة والعودة للمشاركة الأساسية.

وأضاف لاعب منتخب مصر الأولمبي أن محمود شيكابالا قائد الفريق دائم التواصل معه وينصحه دائمًا، مؤكدًا أنه وقت انتقاله للزمالك لم يكن يعي أنه يتدرب بجوار شيكابالا أحد أفضل اللاعبين فى مصر، موجهًا الشكر له على مساندته دائمًا.

وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي الذي أقيم مساء اليوم عن ارتداء الفريق الأبيض زيه الأساسي ويرتدي حارسه الزي الأخضر بينما يرتدي مازيمبي الزي الأسود ويرتدي حارسه الزي البرتقالي.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك، نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي وأحمد زاهر المدير الإداري للفريق والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، وذلك قبل المواجهة التى ستقام فى التاسعة مساء غدٍ، الجمعة، باستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قد ضم 18 لاعبا إلى قائمة الفريق التى ستشارك فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، وذلك بعد خوض المران الختامى ظهر اليوم على ملعب النادى.

وجاءت الزمالك لمباراة مازيمبى كالتالى:

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محمد عواد - محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.

محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - محمد عبد الشافى - حازم إمام فى خط الدفاع.

طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - يوسف أوباما - أحمد زيزو - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - مصطفى فتحى - أشرف بن شرقى فى خط الوسط.

ومصطفى محمد فى خط الهجوم.

واستبعد الفرنسى باتريس كارتيرون كلا من إمام عاشور لعدم قيده أفريقيا، وعبد الله جمعة للإصابة، والكونغولى كاسونجو لعدم الجاهزية، ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام وعمر السعيد، وكريم بامبو ومحمد صبحى لأسباب فنية.