أرسنال يرفض التفريط في سيبايوس

الخميس 23 يناير 2020

وقف نادي أرسنال، أمام رغبة الإسباني داني سيبايوس، لاعب وسط الفريق والمُعار من نادي ريال مدريد، بقطع إعارته في ميركاتو يناير الجاري.



ويريد سيبايوس مغادرة أرسنال وإنهاء إعارته في شهر يناير الجاري، حتى لا يخرج من حسابات منتخب إسبانيا قبل بطولة كأس الأمم الأوربية 2020 والتي ستقام في الصيف المقبل.

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أشارت صحيفة “آس" الإسبانية، أن نادي أرسنال أبلغ نظيره ريال مدريد، أنهم لن يسمحوا لداني سيبايوس بالرحيل في شهر يناير الجاري، ولم يشارك سيبايوس أي دقيقة مع أرسنال، منذ تولي مواطنه مايكل أرتيتا تولي تدريب الفريق، لكن إدارة النادي ترى أنه لا يزال بإمكان سيبايوس أن يصبح لاعبـًا مهمـًا.

ومع تبقي بعض الوقت على نهاية ميركاتو يناير، لن يغير أرسنال موقفه بشأن رحيل اللاعب، مع عدم ضغط ريال مدريد عليهم لرغبة النادي الملكي في الحفاظ على علاقته الممتازة.

وكان سيبايوس قد غادر ريال مدريد للحصول على دقائق حتى يتمكن من اللعب في بطولة يورو 2020، ودخل فالنسيا على الخط لاستعارة اللعب حتى نهاية الموسم، لكن أرسنال لا يرغب في التفريط به.