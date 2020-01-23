الارشيف / اخبار الرياضه

الهلال يخسر نجمه أمام الشباب 

0 نشر
أحمد مجدي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يخسر نجمه أمام الشباب  والان مع التفاصيل

الخميس 23 يناير 2020

ضربت لعنة الإصابة صفوف نادي الهلال من جديد وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد الشباب في إطار منافسات مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير للمحترفين.

ويتأهب فريق الكرة بنادي الهلال للمباراة القادمة الهامة ضد الشباب وينتظر أن يختتم الزعيم تحضيراته الميدانية بمران مغلق يوم غدٍ الجمعة.

Advertisements

فلم يشارك محمد البريك ظهير أيمن نادي الهلال في التدريبات الجماعية اليوم الخميس نظرًا لتواجده في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة.

وتخلل تدريب الهلال اليوم تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو؛ تطبيقات تكيتيكة وجمل فنية ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

كما شهدت التدريبات الهلالية اليوم مشاركة الوافد الجديد مدالله العليان، والذي يمكن أن يعتمد عليه لوشيسكو في مركز الظهير الأيمن بدلاً من محمد البريك المصاب.

ويلتقي نادي الهلال مع الشباب على ملعب الملك فهد مساء يوم السبت القادم 25 يناير، وذلك في تمام الساعة الـ 6:10 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، حيث يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، بينما الشباب يأتي بالمركز التاسع بـ21 نقطة من 14 مباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يخسر نجمه أمام الشباب  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا