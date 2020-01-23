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شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يخسر نجمه أمام الشباب والان مع التفاصيل
الخميس 23 يناير 2020
ضربت لعنة الإصابة صفوف نادي الهلال من جديد وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد الشباب في إطار منافسات مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويتأهب فريق الكرة بنادي الهلال للمباراة القادمة الهامة ضد الشباب وينتظر أن يختتم الزعيم تحضيراته الميدانية بمران مغلق يوم غدٍ الجمعة.
فلم يشارك محمد البريك ظهير أيمن نادي الهلال في التدريبات الجماعية اليوم الخميس نظرًا لتواجده في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة.
وتخلل تدريب الهلال اليوم تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو؛ تطبيقات تكيتيكة وجمل فنية ومناورة على جزء من مساحة الملعب.
كما شهدت التدريبات الهلالية اليوم مشاركة الوافد الجديد مدالله العليان، والذي يمكن أن يعتمد عليه لوشيسكو في مركز الظهير الأيمن بدلاً من محمد البريك المصاب.
ويلتقي نادي الهلال مع الشباب على ملعب الملك فهد مساء يوم السبت القادم 25 يناير، وذلك في تمام الساعة الـ 6:10 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، حيث يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، بينما الشباب يأتي بالمركز التاسع بـ21 نقطة من 14 مباراة.
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