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جاريث بيل يغيب عن مواجهة بلد الوليد 

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أحمد مجدي 0 تبليغ

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الخميس 23 يناير 2020

سيغيب جاريث بيل عن مباراة القادمة ضد بلد الوليد بسبب معاناته من إلتواء قوي في الكاحل الأيسر ولم يتعافي منها حسبما أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها.  

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وتعرض بيل لهذه الإصابة خلال المباراة التي جرت أمس الأربعاء أمام سالامانكا في الدور 32 من كأس إسبانيا، وبالتالي لن يكون جاهزًا للعب على مدى الأيام العشرة القادمة.

وكشفت صحيفة ABC الإسبانية أنها حصلت علي نسخة من التقرير الطبي للاعب، وأكدت أنه من الصعب على جاريث بيل أن يتعافى من إصابته قبل مباراة الديربي القادمة ضد أتلتيكو مدريد ، والتي ستقام في الأول من فبراير القادم على ملعب سانتياجو برنابيو.

وغاب جاريث هذا الموسم عن العديد من اللقاءات الهامة أبرزها  في كأس السوبر الإسباني التي جرت في المملكة العربية ، كما أنه لم يلعب في أول مباراة بعد البطولة ضد إشبيلية بسبب عدم تعافيه من مشاكل جسدية.

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