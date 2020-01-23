الامارات | رسمياً.. طرح تذاكر قمة الأهلي والزمالك في أبوظبي ورابط الحجز

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. طرح تذاكر قمة الأهلي والزمالك في أبوظبي ورابط الحجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، طرح تذاكر قمة الأهلي والزمالك في السوبر المصري الذي سيقام في أبوظبي يوم 20 فبراير المقبل، باستاد محمد بن زايد، وذلك عن طريق الحجز الإلكتروني على رابط التسجيل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري بينما نجح الزمالك في خطف لقب الكأس ليتكرر اللقاء للمرة الثالثة في الإمارات وتشهد المباراة دائماً حضور جماهيري كبير من الفريقين.

وحددت الشركة المنظمة 6 فئات للتذاكر تبدأ من 50 درهم وتنتهي بمبلغ 500 درهم، وجاءت الأسعار على النجو التالي فئة كبار الزوار 500 درهم، فئة 1 مميزة 350 درهم، فئة 1 (200 درهم)، فئة 2 (150 درهم)، فئة 3 (75 درهم)، فئة 4 (50 درهم)