شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: جلسة مع كارتيرون لحسم مقعدين في القائمة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن هناك جلسة سيعقدها مع الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق، لتحديد اللاعبين الذين سيتم قيدهم في القائمة الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أرسل خطابًا لمجلس إدارة نادي الزمالك، يؤكد فيه فتح باب الاستبدال بقوائم الأندية في فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير بواقع 4 لاعبين لكل نادٍ، بناءً على طلب الأندية المُشاركة في البطولات الأفريقية.

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واشترط «كاف» في قراره بفتح باب الاستبدال، ألا يكون اللاعب المقرر قيده شارك مع في أي فريق في البطولة الأفريقية، بالإضافة إلى أن يكون اللاعب الذي سيخرج من القائمة لم يشارك في أي مباراة مع فريقه في البطولة.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية لقناة «الزمالك»، مساء اليوم الخميس: «قائمة الفريق الأفريقية يتبقى بها مقعدان فقط شاغران، وذلك بعد رحيل أيمن حفني ومحمود عبدالمنعم كهربا، وبناء على ذلك سنعقد جلسة مع كارتيرون عقب نهاية مباراة مازيمبي وحسم الصعود للدور ربع النهائي، لتحديد اللاعبين الراغب في قيدهما بقائمة الفريق الإفريقية».

وأضاف: «قمنا بقيد المهاجم الكونغولي كاسونجو بقائمة الفريق الأفريقية، ولذلك لم يتبقَّ فقط سوى مقعدين شاغرين، سيتعين على كارتيرون اختيار من بين 3 أسماء لقيدهما بعد فتح باب الاستبدال، وهم الحارس محمود عبدالرحيم جنش، وإمام عاشور واللاعب الشاب أحمد عيد».