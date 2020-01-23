شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يتحدث عن دور شيكابالا معه منذ قدومه إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح إمام عاشور، جناح الزمالك، بأن قائد الفريق محمود عبدالرازق «شيكابالا»، يقدم له النصائح بشكل يومي، مبديًا ثقته في أنهم سيتمكنون من تحقيق لقب الدوري في النهاية.

وقال عاشور، في تصريحاته لقناة «الزمالك» الفضائية: «البداية بالنسبة لي مع الفريق كانت جيدة، لكن بعد ذلك حدث تعثر بعض الشيء، وهذا يحدث لكل اللاعبين، ومع ذلك أعد الجميع بالعودة للمستوى الذي ينتظره الجمهور».

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وتحدث عن دور قائد الفريق معه: «شيكابالا يقدم لي النصائح بشكل دائم منذ أن انتقلت إلى نادي الزمالك، ولا يتوقف عن دعمي في أي موقف».

وتابع: «في بداية الأمر لم أكن استعب أنني متواجد بجوار كابتن شيكابالا في الملعب لكنه ساعدني».

وأكد اللاعب على إمكانية تحقيق لقب الدوري، قائلًا: «لا يوجد شيء صعب ونستطيع أن نعود من جديد وننافس على اللقب وأعد جماهير النادي في الوقت الحالي بأن الدوري زملكاوي».