شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يقترب من التعاقد مع الموهبة البرازيلية «لينكولن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تقرير صحفى إسبانى، إن ريال مدريد توصل لاتفاق بشأن موهبة برازيلية جديدة، بعد أيام من ضم رينير خيسوس، قادمًا من فلامنجو. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق جديد مع فلامنجو لضم المهاجم البرازيلى الشاب لينكولن.

وينص الاتفاق بين ريال مدريد وفلامنجو، على استمرار لينكولن (19 عامًا) فى صفوف فريقه الحالى، دون الإعلان عن مدة ذلك، مع إلزام النادى البرازيلى بإبلاغ الملكى بأى عروض يتلقاها اللاعب.

وتكون الأولوية للميرنجى حال تطابق العرض الجديد مع عرض ريال مدريد. وفى مارس 2018، مدد فلامنجو عقد لينكولن، حتى عام 2023، بشرط جزائى قيمته 54 مليون يورو. ويضم ريال مدريد 3 لاعبين برازيليين شبان، وهم فينيسيوس ورودريجو ورينير، ومن المحتمل أن يكون لينكولن هو الرابع فى صفوف الميرنجى. ويرغب فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، فى السيطرة على المواهب البرازيلية الصاعدة، حتى لا يتكرر فشل التعاقد مع البرازيلى نيمار فى 2013 والذى انتقل إلى برشلونة وقتها.