شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينو» يكشف كواليس خلافه مع «إنريكى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف روبيرت مورينو المدير الفنى الحالى لفريق موناكو الفرنسى أن موقفه تجاه لويس إنريكى مدرب منتخب إسبانيا الحالى كان أنانيًا، لافتًا إلى أنه يحترمه كثيرًا لكنه فعل ذلك من أجل مستقبله.

وكانت بعض الخلافات قد نشبت بين مورينو وإنريكى بعد استقالة الأخير من تدريب المنتخب الإسبانى بسبب أسباب شخصية، ليتولى مورينو المهمة الفنية للاروخا حتى نهاية تصفيات أمم أوروبا 2020.

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وبعد وفاة ابنة إنريكى وضمان المنتخب الإسبانى مقعده فى نهائيات يورو 2020، قرر الاتحاد الإسبانى عودة مدرب برشلونة الأسبق لتولى زمام الأمور الفنية للماتادور الإسبانى لتتوتر العلاقات بين الثنائى ووصلت حد وصف إنريكى مساعده الأسبق بـ«الخائن».

وتحدث مورينو فى تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت» الكتالونية، عن الخلاف بينه وبين إنريكى قائلًا: «أنا حزين جدًا لما وصلت إليه العلاقة بيننا، ليس لدىّ ما أقوله له سوى الشكر والتقدير».

وأضاف مدرب موناكو الحالى: «نعم فكرت بالاتصال به ولكننى تراجعت، أتمنى أن تعود العلاقات الجيدة بيننا، ولم يرغب أىٌّ منا فى حدوث تلك الوقيعة، حاولت التحلى بالاحترام والخروج بأفضل طريقة ممكنة، ما فعلته راض عنه تمامًا، الأمر كان يتعلق بمستقبلى، نعم كنت أنانيًا لأننى كنت أستحق الاستمرار فى منصبى وتدريب المنتخب، ولو تكرر الأمر لفعلته مرة أخرى».

يذكر أن مورينو قاد المنتخب الإسبانى خلال 6 مباريات، حقق الفوز فى 4 منها وتعادل فى اثنتين أخريين وكانت آخر مباراة له مع لاروخا عندما سحقت إسبانيا نظيرتها رومانيا بخمسة أهداف نظيفة لتتأهل كمتصدرة لمجموعتها إلى نهائيات يورو 2020.