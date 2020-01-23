شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى تشيلسى بسبب إصابة «أبراهام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فريق تشيلسى الإنجليزى، بقيادة فرانك لامبارد، صدمة مدوية، بعد إصابة تامى أبراهام، مهاجم الفريق، والذى يعد من العناصر الأساسية فى صفوف البلوز هذا الموسم نظرا للمستوى المميز الذى يقدمه اللاعب مع الفريق.

من جانبه كشف فرانك لامبارد، المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، أن ناديه يبحث عن مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك عقب إصابة تامى أبراهام فى الكاحل، فى المباراة التى تعادل فيها الفريق أمام أرسنال 2 / 2 فى الدورى الإنجليزى.

واصطدم أبراهام، مهاجم المنتخب الإنجليزى، باللوحات الإعلانية بملعب «ستامفورد بريدج» وذلك قبل وقت قصير من صافرة نهاية المباراة. ويبدو أن لامبارد غير متأكد بشأن خصوص الوقت الذى ستستغرقه إصابة أبراهام، حيث سيخضع اللاعب/ 22 عاما/ للفحص الطبى، لتقييم حالته ومعرفة حجم الضرر.

وقال لامبارد: «أتمنى ألا يغيب لأسابيع عديدة، لكن إذا حدث ذلك بالفعل، فلدينا لاعبون يمكنهم تأدية الدور ذاته».

Advertisements

ورغم ذلك، يشعر لامبارد، لاعب تشيلسى ومنتخب إنجلترا السابق، بالقلق من عدم فاعلية فريقه وقدرته على تسجيل الأهداف وصناعة الفرص. وأضاف لامبارد: «هل نحن فى حاجة إلى تسجيل وضع الكرة فى الشباك؟ نعم، هذا واضح، استغلالنا الفرص وصناعتنا لها ضمن الأسوأ فى الدورى هذا الموسم».

وتابع: «لا يمكنك القول إننا بصدد التعاقد مع مهاجم جديد، لكننا نبحث... إذا لم تسجل أهدافا كافية، فلن تحقق الفوز فى المباريات».

ويخرج تشيلسى لمواجهة هال سيتى ضمن منافسات الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزى.

كما فتح لامبارد النار على لاعبى فريقه بعد التعادل مع أرسنال فى قمة الجولة الرابعة والعشرين للبريميرليج، حيث قال: «نجولو كانتى لا يجب أن ينزلق بهذا الشكل فى كرة الهدف الأول، نعم هذه الأمور واردة الحدوث ولكن كان هناك بعض لحظات النوم فى صفوف الفريق».

وأضاف موجهاً حديثه للاعبى تشيلسى: «على كل شخص أن يعرف وظيفته ودوره، الهدف الثانى أيضاً جاء بسهولة جداً، هدف تراه كل يوم».

وأكمل فى وصفه للهدف الثانى لأرسنال بطريقة غاضبة: «ظهير أيمن يتسلل ببطء ويضع الكرة على قدمه اليسرى ويسدد على القائم البعيد، هذه الأمور لا يمكن أن تحدث».