شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يعلن قائمة النجم الساحلي لمواجهة الأهلي بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لنادي النجم الساحلي التونسي، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. الأهلي يلاقي النجم الساحلي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية. وتشهد قائمة النجم غياب الإيفواري سليماني كوليبالي وماهر الحناشي وياسين الشيخاوي للإصابة. كما تواجد في قائمة الفريق مكرم البديري، حارس الفريق، رغم الإيقاف، بعد الطرد الذي حصل عليه في مباراة الهلال السوداني الأخيرة. Advertisements وجاءت قائمة النجم الساحلي كالتالي: حراسة المرمي: أشرف كرير ومكرم البديري. خط الدفاع: صدام بن عزيزة وجدي كشريدة وبهاء الدين السلامي وعليه البريقي وزياد بوغطاس وعمر كوناطي. خط الوسط: عمار الجمل وفراس بالعربي ومرتضى بن وناس وأمين بن عمر ومالك بعيو ومحمد المثناني وسليم بوخنشوش وحمزة لحمر وإيهاب المساكني. خط الهجوم: كريم العريبي وحازم حاج حسن. ومن المقرر أن تصل بعثة النجم الساحلي إلى القاهرة، غدًا الجمعة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جاريدو يعلن قائمة النجم الساحلي لمواجهة الأهلي بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.