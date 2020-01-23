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الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع المدافع السوري عمرو الميداني

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، في إتمام التعاقد مع المدافع الدولي السورى، عمرو الميدانى، الذي سبق له تمثيل ناديي بيراميدز والكويت الكويتى، وذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة وخاصة في مركز قلب الدفاع.

ووقّع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم، اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية 2020، بحضور محمد مصيلحى، رئيس النادى، وطلعت يوسف، المدير الفنى، واللواء عبدالجليل إمام، مدير الكرة، وإيهاب جابر، مدير شؤون اللاعبين.

وأشاد الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف، المدير الفني، بقدرات «الميدانى» الفنية والبدنية لخبرته الكبيرة بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة وتميزه في ألعاب الهواء، ما يجعله إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.

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