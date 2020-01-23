«كاف» يفتح باب الاستبدال بقوائم الأندية في دوري الأبطال والكونفيدرالية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، على فتح باب الاستبدال بقوائم الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، وذلك خلال يناير الجاري.
وطالبت الأندية بفتح باب الاستبدال خلال البطولات الأفريقية الموسم الحالي، وهو ما وافق عليه «كاف».
وسمح الاتحاد الأفريقي باستبدال 4 أماكن لكل ناد، وحدد شرطين، أولهما ألّا يكون اللاعب المقيد قد شارك في أي مباراة بالبطولة الحالية، والثاني أن اللاعب الذي سيخرج من القائمة «لم يشارك في أي مباراة مع فريقه في هذه النسخة».
يذكر أن الأهلي والزمالك يشاركان في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويلعب بيراميدز والمصري في «الكونفيدرالية».
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