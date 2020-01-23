شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي يعلن غياب كوليبالي وماهر الحناشي عن مواجهة الأهلي بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي النجم الساحلي عن غياب لاعبه سليمان كوليبالي عن مباراة الأهلي بدوري الأبطال. ويتأهب الأهلي لاستضافة النجم الساحلي، الأحد المقبل، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ونشر النجم الساحلي، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن اللاعب كوليبالي يُعاني من بعض الأوجاع جعلته يخوض المران منفردًا، لذلك قرر الجهاز الطبي بالتشاور مع الجهاز الفني عدم المجازفة باللاعب في المباراة المقبلة أمام الأهلي، شأنه شأن ماهر الحناشي.

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