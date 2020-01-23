عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

ومن هنا نقدم لمتابعينا خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الجولة الرابعة والعشرين التي تقام مساء اليوم، من بطولة الدوري الإنجليزي، عن طريق الإنترنت بجودة عالية،



مشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بث مباشر :

مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون ، تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، وسيتم نقل مباراة ليفربول على قناة بي إن سبورت HD2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ضد وولفرهامبتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الظهير الأيمن: ترينت ألكساندر أرنولد.

خط دفاع: فيرجيل فان دايك و جو جوميز.

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الظهير الأيسر: أندي روبرتسون.

خط الوسط الدفاعي: جوردان هندرسون.

وسط الملعب: أليكس أوكسلايد تشامبرلين وجيني فيجنالدوم.

الجناح الأيمن: محمد صلاح.

الهجوم: فيرمينو.

الجناح الأيسر: ساديو ماني.

ويحتفظ ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، وتفصله 13 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ولفرهامبتون في المركز السابع على جدول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون