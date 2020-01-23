أرقام عبد الله السعيد مع بيراميدز خلال الموسم الحالي

جدة - عمرو شويل تصدر عبد الله السعيد نجم خط الوسط بنادي بيراميدز هدافي الدوري المصري حتى الان هذا الموسم، حيث أحرز 12 هدف أستطاع بهما أن يدخل نادي المائه و ينضم للثمانية لاعبين الذي أحرزه 100 هدف و أكثر

ودخل عبدالله السعيد نادى الـ100 عقب أحتساب هدف فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى له و التى أنتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، هدف بيراميدز جاء عن طريق عبدالله السعيد، بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ " الكعب " في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين.

ونستعرض معكم ماذا قدم عبد الله السعيد مع بيراميدز في الدوري هذا الموسم وفقاً لشبكة كورة ستاتس:ـ

- 12 مباراة (1054 دقيقة)

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- 12 هدف - 5 أسيست

-محاولات صحيحة على المرمى 23 (55%)

- مراوغات ناجحة: 27

- تمريرات: 742 ناجحة: 499 (67%)

- توزيع الأهداف على دقائق المباريات