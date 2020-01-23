شكرا لقرائتكم امام عاشور: لم أصدق انني اتواجد بجوار شيكابالا و الدوري زملكاوي هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث امام عاشور لاعب نادي الزمالك بأنه كان لا يصدق أن يلعب بجوار شيكابالا كابتن الفريق و الامر في البداية كان يجعله قلق.

و قال امام عاشور في تصريحات لقناة الزمالك: " شيكابالا يقدم لي النصائح بشكل دائم منذ أن انتقلت إلى نادي الزمالك، ولا يتوقف عن دعمي في أي موقف، في بداية الأمر لم أكن استعب أنني التواجد بجوار كابتن شيكابالا في الملعب لكنه ساعدني".

و أضاف: "لا يوجد شيء صعب ونستطيع أن نعود من جديد وننافس على اللقب وأعد جماهيرنا بأن الدوري زملكاوي هذا الموسم و المنافسة لم تنتهي بعد."

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و أكمل: " البداية بالنسبة لي مع الفريق كانت جيدة، لكن بعد ذلك حدث تعثر بعض الشيء، وهذا يحدث لكل اللاعبين، ومع ذلك أعد الجميع بالعودة للمستوى الذي ينتظره الجمهور."