شكرا لقرائتكم امام عاشور: لم أصدق انني اتواجد بجوار شيكابالا و الدوري زملكاوي هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث امام عاشور لاعب نادي الزمالك بأنه كان لا يصدق أن يلعب بجوار شيكابالا كابتن الفريق و الامر في البداية كان يجعله قلق.
و أضاف: "لا يوجد شيء صعب ونستطيع أن نعود من جديد وننافس على اللقب وأعد جماهيرنا بأن الدوري زملكاوي هذا الموسم و المنافسة لم تنتهي بعد."
و أكمل: " البداية بالنسبة لي مع الفريق كانت جيدة، لكن بعد ذلك حدث تعثر بعض الشيء، وهذا يحدث لكل اللاعبين، ومع ذلك أعد الجميع بالعودة للمستوى الذي ينتظره الجمهور."
كانت هذه تفاصيل خبر امام عاشور: لم أصدق انني اتواجد بجوار شيكابالا و الدوري زملكاوي هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.