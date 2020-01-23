أسعار تذاكر مباراة الأهلي و الزمالك في السوبر بالامارات

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جدة - عمرو شويل أسعار تذاكر مباراة الأهلي و الزمالك في السوبرأعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري في أبوظبي التي تقام في ستاد محمد بن زايد بتاريخ 20 فبراير 2020 .
أسعار تذاكر مباراة الأهلي و الزمالك في السوبرو نستعرض معكم أسعار التذاكر:ـ
فئة كبار الزوار 500 درهم = 2150 جنيه مصري
فئة 1 مميزة 350 درهم = 1510 جنيه مصري
فئة 1 (200 درهم) = 860 جنيه مصري
فئة 2 (150 درهم) = 645 جنيه مصري
فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيه مصري
فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيه مصري
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