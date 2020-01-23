أسعار تذاكر مباراة الأهلي و الزمالك في السوبر بالامارات

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جدة - عمرو شويل أسعار تذاكر مباراة الأهلي و الزمالك في السوبر أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري في أبوظبي التي تقام في ستاد محمد بن زايد بتاريخ 20 فبراير 2020 . أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري في أبوظبي التي تقام في ستاد محمد بن زايد بتاريخ 20 فبراير 2020 .

أسعار تذاكر مباراة الأهلي و الزمالك في السوبر و نستعرض معكم أسعار التذاكر:ـ و نستعرض معكم أسعار التذاكر:ـ فئة كبار الزوار 500 درهم = 2150 جنيه مصري فئة 1 مميزة 350 درهم = 1510 جنيه مصري Advertisements فئة 1 (200 درهم) = 860 جنيه مصري فئة 2 (150 درهم) = 645 جنيه مصري فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيه مصري فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيه مصري

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