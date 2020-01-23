شكرا لقرائتكم الأهلى: لم نحدد مصير صالح جمعة وهذا موقفنا من انتقال محسن لسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إنه يتبقى بعض "الرتوش" النهائية لحسم صفقة انتقال صلاح محسن إلى فريق سموحة مشيرا إلى ان الحسم لم يتم بشكل رسمى حتى هذه اللحظة ومازال هناك اتفاق على بعض التفاصيل.

أكد عبد الحفيظ فى تصريحات صحفية أنه لا جديد فى مصير صالح جمعة حتى هذه اللحظة موضحا أن اللاعب لم ستلق أى عروض.

وكان صالح جمعة انقطع لمدة 10 أيام متواصلة عن تدريب الأهلى على خلفية خلافة مع الجهاز الفني وقرر رينيه فايلر زيادة عقوبة الغياب عن المران على صالح جمعة لتصل لـ50 ألف جنيه عن المران الواحد بدلاً من 10 آلاف فقط بسبب استمراره على الخطأ، ليصبح مجموع الغرامات المفروضة عليه بعد الغياب عن المران لمدة 10 أيام متواصلة 500 الف جنيه، في الوقت الذي أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن قيم ومبادئ النادى الأهلى لا تسمح بالخروج عن النص تحت أى مسمى، وأن العقوبات الصارمة فى انتظار أى لاعب غير ملتزم.

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صالح جمعة أبدى حزنه من معاملته بشكل سيئ وغير مبرر من قبل فايلر قائلا، "يتم معاملتى بشكل سيئ من قبل فايلر، ويقوم دائما باستبعادى من القائمة ومن التقسيمة فى التدريبات ولا أعلم السبب".

ورد فايلر على اتهامات صالح جمعة بعدم التعامل معه جيداً من قبل الجهاز الفنى، فايلر، "أنا لا أتابع وسائل الإعلام وأى لاعب عنده شقين.. الأول فى الملعب والثانى تركيز، وأرى أن صالح تعرض للعقوبة لأنه لم يكن مركزا مع الفريق وأتمنى لصالح مستقبل طيب ولكن فى مكان آخر بعيداً عن الأهلى".

وقضى صالح جمعة فى الأهلى 1500 يوم بخلاف أكثر من 150 يوما فى الفيصلى السعودى، وتوج مع الأهلى بـ4 ألقاب لبطولة الدورى العام، وبطولة كأس مصر، ولقب لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، وسجل 12 هدفاً وصنع 13 هدفاً لزملائه.