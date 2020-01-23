شكرا لقرائتكم رئيس مصر المقاصة: كنت لاعب ناشئ فى الزمالك بمركز حراسة المرمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة عن مفاجأة ، من خلال تصريحاته لقناة نادي الزمالك، عندما أكد أنه كان لاعبا في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وأنه لعب في مركز حراسة المرمي ، مضيفا أنه كان ضمن جيل حمادة امام ومحمود أبو رجيلة وشاهين وغيرهم من الرموز التاريخية لنادي الزمالك.

وعن التعاقد مع مدير فني جديد خلفا لميدو ، أكد رئيس المقاصة ان إدارة النادي لا تزال تدرس السير الذاتية الخاصة بالمدربين الأجانب والمصريين ولم يتم الاتفاق مع أي مدرب حتي الان بشكل رسمي.

وخاض فريق مصر للمقاصة مرانه الأول اليوم عقب رحيل الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة ميدو ، بعد خسارة الفريق امام بيراميدز في الجولة الـ 14 للدوري بنتيجدة 3/1 واحتلال الفريق المركز الـ 15 في الدوري برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 7 مباريات.

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قاد مران اليوم الجهاز الفني المؤقت بقيادة جمال عمر، ومن المقرر أن يصل النيجيري ايمانويل امونيكي المدير الفني السابق لمنتخب تنزانيا ونجم الزماكل وبرشلونة السابق ، غدا الي القاهرة للتفاوض م إدارة نادي مصر للمقاصة لتولي المهمة رسميا خلفا لميدو.

وأعلن مسئولو نادى مصر المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، صباح أمس الأربعاء، وتولى جمال عمر تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى جديد، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضى فى الجولة الـ 14 للدورى المصرى ليحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 15 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من فوزين و5 تعادلات و7 خسائر.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات بين مسئولى نادى مصر المقاصة مع أمونيكى لتوليه تدريب الفريق الفيومي، وتم الاتفاق على حضور أسطورة الزمالك الأسبق إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات وتحديد إمكانية توقيع العقود مع المدير الفنى من عدمه.

وبخلاف التفاوض مع أمونيكى دخل 5 مدربين ترشيحات تولى منصب المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة خلفا لاحمد حسام ميدو وهم كلا من على ماهر المدير الفنى السابق لانبي، وأحمد حسن المدير الفنى السابق للإسماعيلى وكابتن المنتخب الوطنى السابق، وإيهاب جلال المدير الفنى الحالى لفريق المصرى، وخالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني.