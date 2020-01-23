شكرا لقرائتكم كارتيرون يقود مران مستبعدي الزمالك قبل مواجهة مازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ومن المقرر أن يقود المران الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، حيث سيحضر من معسكر الفريق للإشراف على المران.

ويواجه الزمالك نظيره فريق مازيمبي مساء غدٍ الجمعة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا فى التاسعة مساءاً.

من ناحية أخرى كان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، قد كشف عن أن اللاعبين المقرر قيدهم فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بفتح الاستبدال للأندية، سيتم تحديد هويتهم عقب لقاء مازيمبى الكونغولى، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بناءً على رؤية الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

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وتابع أمير مرتضى لـ"الخليج 365"، أن كل التركيز فى الوقت الحالى حول مواجهة مازيمبى وحصد بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا ثم حسم هوية اللاعبين المقرر ضمهم إلى القائمة الأفريقية بعد فتح الباب نحو الاستبدال من قبل الاتحاد الأفريقى.

ويلتقي في التاسعة من مساء غدا فريقا الزمالك ومازيمبي الكونغولي في استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي يحتاج فيها الزمالك للفوز لضمان التأهل رسميا لدور الـ 8 بالبطولة، حيث يحتل مازيمبي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق اول أغسطس الانجولي في المركز الثالث برصيد نقطتين ، وأخيرا زيسكو الزامبي في المركز الأخير برصيد نقطتين أيضا.

وشدد كارتيرون خلال الساعات الأخيرة قبل المباراة علي شحن لاعبيه معنويا لتعويض خسارة مباراة الجولة الاولي التي انتهت بفوز مازيمبي بثلاثية نظيفة ، وكذلك رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبي الزمالك ومنحهم العديد من التعليمات الفنية لضمان تحقيق الفوز ، في مقدمتها التسديد من مسافات بعيدة واستغلال الكرات العرضية لخلق فرص خطيرة امام مرمي الفريق الضيف.