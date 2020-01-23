شكرا لقرائتكم أمير مرتضي منصور يكشف عن خضوع كاسونجو لبرنامج تأهيلي مكثف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف امير مرتضي منصور المشرف علي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن خضوع الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق العائد من الإعارة لبرنامج تأهيلي مكثف لمدة 3 أسابيع قبل انتقالات يناير بناءا علي تعليمات الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال المشرف علي الكرة في تصريحات خاصة لقناة نادي الزمالك : كاسونجو خضع لبرنامج تأهيلي لمدة 3 أسابيع بمفرده بناءا علي تعليمات كارتيرون ، وكان يحضر للنادي صباحا لخوض التدريبات وفقا لتعليمات كارتيرون، وتم الانتهاء من البرنامج التأهيلي وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وأضاف أمير مرتضي ان كاسونجو رحل عن الزمالك في بداية الموسم بناءا علي رؤية المدير الفني السابق للفريق، وتم قيده في قائمة الفريق مرة أخرى في يناير الجاري بناءا علي رؤية المدير الفني الحالي، مختتما تصريحاته بأن كاسونجو كان له دور كبير مع الفريق خلال الفترة التي كان ضمن صفوف الزمالك قبل اعارته لنادي الوداد المغربي بداية الموسم الحالي.

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كان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، قد كشف عن أن اللاعبين المقرر قيدهم فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بفتح الاستبدال للأندية، سيتم تحديد هويتهم عقب لقاء مازيمبى الكونغولى، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بناءً على رؤية الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

وتابع أمير مرتضى لـ الخليج 365، أن كل التركيز فى الوقت الحالى حول مواجهة مازيمبى وحصد بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا ثم حسم هوية اللاعبين المقرر ضمهم إلى القائمة الأفريقية بعد فتح الباب نحو الاستبدال من قبل الاتحاد الأفريقى.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي غدا في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والمقرر لها التاسعة مساءا.