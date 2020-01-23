شكرا لقرائتكم يودا يعزز هجوم الحزم لموسمين ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الحزم تعاقده مع الفرنسي كريم يودا لينضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادما من صفوف فريق راسينغ سانتاندير الإسباني. وقال نادي الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن اللاعب سينضم إلى الفريق بعقد يمتد لموسمين ونصف. وأوضح النادي أن العقود سيتم توقيعها بشكل نهائي بعد اجتياز اللاعب للفحوص الطبية. وانضم يودا إلى الحزم قادما من راسينغ سانتاندير الإسباني، ويلعب في مركز الجناح، ويبلغ من العمر 31 عاما، وتعد أندية خيتافي وألميريا وسيون السويسري الأبرز في مسيرته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يودا يعزز هجوم الحزم لموسمين ونصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.