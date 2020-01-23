شكرا لقرائتكم البريك يغيب عن تدريبات الهلال بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض محمد البريك، لاعب الهلال، لإصابة في العضلة الضامة خلال تدريبات الفريق يوم الخميس قبل مواجهة الشباب دورياً.

وأعلن الهلال في بيان له أن الفريق أقام المران الرئيسي يوم الخميس والذي تركز على الجوانب الفنية، فيما شعر محمد البريك، الظهير الأيمن، بآلام في العضلة الضامة ليقرر تواجده في عيادة النادي وإجراء الفحوص عليه.

ويستضيف الشباب نادي الهلال في قمة الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى أصحاب الأرض إلى تحسين مركزهم في الدوري فيما يطمح أزرق العاصمة إلى المحافظة على الصدارة.